«La bipolarisation entre Benno et Yewwi est en voie de rupture», Yussou Diallo

Au cours de cette émission radiophonique, le natif de Saint-Louis du Sénégal s’est exprimé sur plusieurs sujets d’actualité. La démission du Président Idrissa Seck du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE), la question du troisième mandat, l’appel au dialogue… Propos de Youssou Diallo transcrits par Siaka NDONG.

DÉMISSION DE IDRISSA SECK

« Nous sommes en politique. Qui dit alliance, dit séparation un jour. La vocation de tout parti politique est de conquérir démocratiquement le pouvoir. C’est normal que Idrissa Seck décide de présenter sa candidature. En 2019, il était arrivé deuxième. C’est une séparation à l’amiable. Des retrouvailles peuvent encore avoir lieu. Il y a des limites à ne pas franchir.

Idy et Benno Bokk Yakaar peuvent se retrouver. C’est des divergences d’ordre tactique. L’élection présidentielle est une rencontre entre un homme et son peuple. La bipolarisation entre Benno et Yewwi est en train d’être brisée. La communication que Idrissa Seck est en train de faire depuis quelque temps est en train de briser cette bipolarisation. »

TROISIÈME MANDAT

« Il y a une certaine dialectique de l’histoire qu’il faut comprendre. Karl Marx disait que si tout événement historique est une tragédie, toute répétition en devient une farce ». Il ne faut pas chercher à singer l’histoire. Il ne faut pas chercher à répéter l’histoire. Les contextes de 2011 et 2012 ne sont pas les contextes du Sénégal de 2023 et 2024. Sur un plan purement démocratique et légal, on ne peut pas comprendre que dans une démocratie que des citoyens puissent s’ériger pour empêcher un autre citoyen d’être candidat à une élection. Ce n’est pas à eux d’empêcher cette candidature.

C’est le Conseil Constitutionnel d’apprécier sur la base des parrainages et d’un certain nombre de déterminants. Nous sommes en démocratie. Nous ne sommes pas en Rue Publique. Face au Gatsa-Gatsa, l’Etat est fort et le restera. C’est très peu probable qu’une action de la rue puisse aboutir. Rousseau disait que « celui qui est vertueux, dans le cadre de l’état de droit, c’est celui qui respecte la loi. » Dans le cadre de la République, ce qui nous lie, c’est le contrat social. Il y a une institution dédiée au respect de la loi, c’est le Conseil Constitutionnel.

APPEL AU DIALOGUE

« Je me réjouis de cet appel après celui du 3 avril. Le Président de la République est le maître du jeu. Il n’ y a pas de rejet de la part de la classe politique. Il n’y a que quelques lampistes insignifiants de l’opposition qui cherchent à faire foirer ce dialogue ».