Bayern : Le vestiaire du club laisse tomber Sadio Mané

Au Bayern Munich, Sadio Mané vit actuellement une période compliquée. Après une altercation avec Leroy Sané, l’attaquant sénégalais est sous le feu des projecteurs et semble en difficulté sur le plan sportif. Malgré un but marqué lors de la défaite face à Mayence (1-3), l’ancien joueur de Liverpool a du mal à retrouver sa forme d’antan.

Selon Sky Sports, Mané est hors de forme et fait l’objet de critiques acerbes en interne. Au siège du Bayern, à la Saebener Strasse, certains estiment que l’exigence et la performance ne sont pas au rendez-vous pour l’ailier de 31 ans. Le média allemand rapporte également qu’un climat délétère entoure la star sénégalaise. Son geste envers Sané aurait profondément heurté ses coéquipiers, et un certain nombre d’entre eux lui auraient tourné le dos dans le vestiaire.

Le journaliste de Sky et initié du Bayern, Florian Plettenberg, déclare en français : « Mané est en difficulté depuis plusieurs semaines. Son but à Mayence n’a rien changé, d’ailleurs c’est son premier depuis octobre. Tuchel a du mal à trouver une position adaptée pour le Sénégalais. On entend déjà que Tuchel ne voit pas vraiment de perspective sportive pour Mané au Bayern la saison prochaine. Dans la direction du club, Mané est désormais perçu de manière critique. On dit que l’exigence et la performance chez lui ne correspondent pas. Son accrochage avec Sané a également conduit de nombreux coéquipiers à prendre leurs distances avec lui en interne. Au final, tout cela amène le Bayern à envisager de vendre Mané cet été s’il y a un acheteur approprié. »

Le fait que Müller ait été remplacé par Mané, qui a été pardonné après son accrochage, a été interprété par l’expert de Sky, Didi Hamann, comme un autre affront envers le joueur de 33 ans.