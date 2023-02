Kaolack : Nouvelles révélations sur le meurtre de A. Niass

Rebondissement dans l’affaire de la mort suspecte du jeune A. Niass à Kaolack ! En effet, deux chauffeurs de nationalité malienne impliqués dans ce drame ont été placés sous mandat de dépôt depuis la semaine dernière. Seneweb revient sur les révélations de l’enquête diligentée par les policiers du commissariat central de Kaolack. Détails !

Les habitants du quartier de Léona Niassène à Kaolack se sont réveillés dans la tristesse et la consternation, le 11 février dernier. Un habitant de cette localité a été retrouvé mort dans des circonstances troublantes. A. Niass a été battu à mort par des chauffeurs de nationalité étrangère, selon sa famille.

Que s’est-il passé réellement ?

C’est vers 6 heures du matin que le commissariat central de Kaolack a été informé d’un cas de meurtre. Les limiers se sont déployés, aussitôt, sur les lieux indiqués avant d’ériger un périmètre de sécurité sur la scène de crime.

Selon des sources de Seneweb, A.Niass a été retrouvé couché sur le dos non loin de la gare routière des bus maliens. Mais aucune blessure apparente n’a été constatée sur le corps sans vie.

L’enquête de voisinage et d’autres investigations ont permis aux limiers de mettre la main sur cinq suspects de nationalité malienne. Il s’agit des chauffeurs, O.D ( 40 ans), I.D (28 ans), M.T ( 35 ans) , Y.S ( 28 ans et B.D ( 70 ans).

4 bus maliens attaqués par les populations

N’eût été l’intervention rapide des policiers, les habitants de Léona allaient mener une vendetta contre les chauffeurs de nationalité étrangère. En effet, des individus avaient même déjà caillassé les pare-brise de quatre bus appartenant aux mis en cause.

Mis devant le fait accompli, I.D et O.D ont reconnu sans ambages leur implication dans cette affaire. Mais le trio (M.T , Y.S et B.D) a nié catégoriquement les faits.

D’après les récits des deux premiers cités, la victime A.Niass s’est introduite dans leur bus pour voler. Il aurait, ensuite, été interpellé dans ledit véhicule selon I.D et O.D.

« Mais B.D nous a instruit de libérer le voleur. A peine relâché, A.Niass est tombé sur le dos au moment où il prenait la fuite » a déclaré le duo, qui a été placé en garde à vue pour meurtre. Les autres chauffeurs maliens ont été retenus dans les locaux de la police pour nécessité d’enquête.

Ce que révèle l’autopsie !

Selon des sources de Seneweb, certains témoins, retrouvés sur les lieux du drame, ont déclaré que le jeune issu d’une famille religieuse, aurait été lynché à mort.

D’après les résultats de l’autopsie, A. Niass est décédé des suites d’un traumatisme crânien.

Au terme de l’enquête diligentée par la police, les deux présumés meurtriers (I.D et O.D) et B.D ont été présentés au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kaolack.

Ainsi le chef du parquet Cheikh Dieng a ouvert une information judiciaire pour élucider cette affaire. Aux dernières nouvelles, les deux présumés meurtriers ont été placés sous mandat de dépôt par le magistrat instructeur chargé du dossier.