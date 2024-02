Le jeune Adama Niang a été, illégalement, arrêté pour apologies au terrorisme lors des manifestations de protestation du mois d’août dernier alors qu’il se rendait dans la capitale sénégalaise pour un dépannage de moto selon ses proches.

Ces amis, proches et parents lancent un appel au Chef de l’État, au ministre de la justice et à toutes les autorités pour que Adama Niang et son patron recouvrent la liberté. La famille a tenu un point de presse à Kaolack.