Kaffrine a célébré la journée mondiale de l’Enfant africain

La journée mondiale de l’Enfant africain fêtée chaque 16 juin a été célébrée finalement, ce lundi, à Kaffrine sous la présidence du ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dièye en compagnie de plusieurs autorités régionales dont le gouverneur de Kaffrine, Elhadj Bouya Amar.

La cérémonie s’est déroulée au quartier Médina Baye et a mobilisé de nombreux jeunes et enfants de la localité. Des prestations ont marqué cette journée, notamment des parades, des sketchs, des expositions et de la sensibilisation.

Avec du théâtre forum au menu, les écoliers ont presté autour du thème: “L’éducation pour tous les enfants en Afrique: L’heure est venue”.

Dans son allocution, Maïmouna Dièye s’est félicitée des progrès remarquables effectués par le gouvernement du Sénégal en matière d’éducation.

La ministre de la Famille et des Solidarités considère l’éducation comme un vecteur essentiel de l’émergence sociale. Selon elle, les indicateurs sur l’éducation montrent que le Sénégal a fait beaucoup d’efforts. C’est pourquoi, elle invite tous les acteurs à s’unir pour le développement de l’enfant.

L’occasion a été saisie pour réaffirmer l’engagement du gouvernement à garantir à tous les enfants l’accès à une éducation de qualité, inclusive et équitable.

La journée de l’Enfant Africain commémore le soulèvement de Soweto en 1976, pendant lequel des élèves ont été tués pour avoir protesté contre l’inégalité et l’injustice en matière d’éducation sous le régime d’apartheid en Afrique du Sud.