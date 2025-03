Kaffrine : Une tension entre proviseur et professeur paralyse les cours au lycée Babacar Cobar Ndao

Une vive tension secoue le lycée Babacar Cobar Ndao de Kaffrine après l’arrêt des cours ce jeudi à 13 heures. Tout est parti d’un contrôle de cahiers effectué par un professeur de mathématiques avant son cours. Ayant constaté que certains élèves n’avaient pas recopié leur leçon, il leur a demandé de le faire avant de réintégrer la classe. Si certains ont obtempéré, d’autres ont préféré quitter l’établissement.

Selon Ibrahima Ba, professeur en service au lycée Babacar Cobar Ndao et par ailleurs secrétaire général du CUSEMS dans le département de Kaffrine : “En chemin, ces derniers ont croisé le proviseur qui, après les avoir écoutés, a décidé de les ramener en classe. Face au refus du professeur de les reprendre sans qu’ils aient recopié la leçon, le proviseur a ordonné leur exclusion et suspendu les cours dans la classe concernée.

En réaction, les enseignants ont exprimé leur solidarité en arrêtant tous les cours du lycée.”

“Pour protester contre cette décision, les syndicats CUSEMS et SAEMS ont fait un débrayage vendredi à 9 heures suivi d’une assemblée générale. Lors d’une réunion tenue ce samedi 8 mars, le corps professoral a adopté un plan d’action incluant des débrayages lundi et mardi ainsi qu’une conférence de presse. Ils annoncent également le boycott des conseils de classe et une désobéissance administrative à l’égard du proviseur, dont ils réclament le départ”, dit-il.

Nos tentatives pour recueillir la réaction du proviseur sont restées infructueuses.