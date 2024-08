Justice : un fleuron de l’économie sénégalaise en redressement judiciaire

La Société africaine de transformation, reconditionnement et de commerce (Satrec), un des fleurons de l’économie sénégalaise, est en mauvaise passe. La société a été déclarée en cessation de paiement. Libération rapporte le Tribunal de commerce a pris cette décision, le 3 août dernier avant de fixer la date de celle-ci au 30 décembre 2022.

Les juges ont ordonné en conséquence l’ouverture d’un redressement judiciaire. Un Syndic (Babacar Ndiaye) et un commissaire-priseur (Sildou Diouf) ont été ainsi désignés. D’après le journal, ils ont six mois «pour déposer un concordat de règlement (remises des dettes et des délais dont peut bénéficier le débiteur en vue de lui permettre le sauvetage de son entreprise en difficulté et l’apurement de son passif.)».