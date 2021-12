Désormais, le juge d’instruction Mamadou Seck ne va plus gérer le 8ème cabinet d’instruction. Cela relève des dernières décisions prises par l’autorité judiciaire. Le magistrat, qui héritait quasiment de tous les dossiers dits sensibles après le premier cabinet, va abandonner ces dossiers brulants et hyper-médiatisés pour rejoindre le 3ème cabinet d’instruction. Il va remplacer le juge Cheikh Diop qui était au 3ème cabinet et qui va maintenant rejoindre son poste d’affectation. Le magistrat Cheikh Diop est désormais substitut du Procureur général près la Cour d’appel de Kaolack. Le juge Mamadou Seck va donc le remplacer à son ancien poste. Mais qui va maintenant hériter du 8ème cabinet ?

Pour le moment, aucune mesure n’est prise. En tout cas, d’autres juges ont rejoint le Tribunal de Grande Instance de Dakar, par mesures du Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature (Csm) ne pouvant pas affecter un magistrat dans un cabinet d’instruction à part celui du premier cabinet, il revient au ministre de tutelle, par arrêté, d’envoyer les magistrats affectés au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, dans les différents cabinets d’instruction. Ce qui est sûr, c’est que le remplaçant de Mamadou Seck aura du pain sur la planche avec les dossiers brulants hyper-médiatisés qui sont encore pendants au 8èmecabinet.

Il s’agit notamment des affaires de la crèche «La Cigogne bleue», le dossier de la Clinique des Madeleines (si toutefois, Mamadou Seck ne boucle pas l’affaire avant de partir), le dossier des matons qui sont soupçonnés d’avoir aidé Boy Djinné à s’échapper etc. En fait, le Parquet de Dakar avait beaucoup travaillé avec le 8ème cabinet sur des dossiers sensibles. Reste à savoir si ce même système va se poursuivre en saisissant désormais le 3ème cabinet pour les dossiers sensibles ou si le Parquet va rompre cette habitude. S’agissant des mesures sorties du Csm, si certains magistrats ont déjà reçu leurs notifications, il y en a qui n’ont encore rien reçu. Ces derniers continuent de gérer les affaires courantes en attendant que leur affectation leur soit notifiée.

Les Echos