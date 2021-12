L’affectation du juge Teliko a été abordée pendant la conférence de presse de l’Union des magistrats du Sénégal ce jeudi au tribunal de Dakar. Selon le magistrat Ousmane Chimère Diouf, jusque-là le magistrat concerné n’a pas saisi l’UMS.

“Si la personne concernée ne nous saisit avec des arguments, on n’a pas de base de travail. Il faut comprendre que le magistrat Teliko garde toujours le même grade. On ne peut pas raisonner en termes de lieu d’affectation. Il ne me revient pas de stigmatiser un lieu qui se trouve au niveau du Sénégal” dit-il.

Toutefois, le juge Diouf affirme que certains magistrats dans la même situation ont déjà saisi l’Union qui a saisi à son tour qui de droit. Il a par ailleurs notifié qu’en tant que président de l’Union des magistrats du Sénégal, il n’a pas siégé au Conseil supérieur de la magistrature. ” Le juge Teliko y était cependant pour représenter les magistrats de son rang. Il s’est défendu et a défendu d’autres magistrats” confie-t-il.