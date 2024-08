Les juges Sabassy Faye et Ousmane Racine Thione affectés au tribunal…

Ils sont désormais deux figures emblématique de la justice Sénégalaise. Il s’agit des Juges Sabassy Faye et de Ousmane Racine Thioye. Le premier exerçait au tribunal d’Instance de Ziguinchor et le second était au tribunal d’instance hors classe de Dakar. Tous (Sabassy Faye et Ousmane Racine THIOYE) ont refusé d’exécuter une commande politique visant à radier des listes électorales, l’opposant farouche au régime du Président Macky Sall. Après la réunion du conseil supérieur de la magistrature, ils sont aujourd’hui affectés dans les tribunaux suivant

Monsieur Ousmane Racine THIONE, précédemment Président du Tribunal d’Instance Hors Classe de Dakar, est nommé Président du Tribunal de Grande Instance de Mbour ;

Monsieur Sabassy FAYE, précédemment Président du Tribunal d’Instance de Ziguinchor, est nommé Président du Tribunal de Grande Instance de Fatick.

Pour rappel, ces deux juges ont en commun d’avoir «sauvé» Ousmane Sonko de sa radiation des listes électorales dans l’affaire de la contumace lié au dossier de sweet beauty. L’Etat du Sénégal qui défendait la radiation de Ousmane SONKO n’a pas misé sur les moyens pour barrer la route à l’opposant du régime de Macky SALL qui avait d’ailleurs dissout le parti PASTEF le 31 Juillet 2024 le jour même de l’arrestation de Sonko.

D’abord c’est le juge Sabassy Faye du tribunal d’instance de Ziguinchor, qui, après une audience mouvementée et marathon du 12 Octobre 2023, a ordonné la réintégration de Ousmane Sonko sur les fichiers électorales.

Insatisfait de ce verdict, l’Etat à travers l’agent Judiciaire et ses conseillers ont annoncé que l’Etat n’exécutera pas cette décision du tribunal de Ziguinchor et saisit, la cours suprême qui a statué en audience du 17 novembre au cours de laquelle, elle a cassée et annulée la décision rendue par le juge Sabassay Faye et renvoyée l’affaire devant le tribunal d’instance hors classe de Dakar.

Le président du tribunal de grande instance hors classe de Dakar n’a pas perdu du temps après son verdict dans l’affaire de radiation des listes électorales renvoyée à son tribunal par la Cour suprême dans son arrêt du 17 novembre cassant et annulant la décision du tribunal d’instance de Ziguinchor qui était favorable à Ousmane Sonko. En effet, il a procédé, le vendredi 15 décembre 2023 à la publication de l’ordonnance définitive le délibéré de son jugement rendu le vendredi 14 décembre 2023.

Dans ce document de quatorze (14) pages, le juge Ousmane Racine Thione a également clos le débat sur la purge de la contumace du maire de Ziguinchor en ordonnant son intégration dans le ficher électoral.