Journée sans presse : Une tâche noire d’un combat face à la répression et aux dérives (Par Aly Saleh)

Face aux dérives du pouvoir, notamment les tentatives de musellement et d’oppression auxquelles les professionnels des médias sont confrontés, la presse nationale a observé ce 13 août, une journée sans presse. Une tâche noire sur le droit à l’information qui met à nu les défis auxquels sont confrontés la presse et ses acteurs.

Une protestation mémorable qui survient dans un contexte où la situation des médias est très préoccupante. C’est pourquoi l’Etat a l’obligation d’entendre ce cri de détresse de la presse et d’ouvrir, dans les meilleurs délais, des discussions avec les acteurs des médias afin de permettre à la presse de continuer d’exister. Car cela relève et de la responsabilité des gouvernants et de la responsabilité des chefs d’entreprises de presse pour arriver à un compromis dans la pérennité.

Même si certains organes de presse, motivés par des intérêts personnels, se sont démarqués de la solidarité professionnelle, très nombreux sont ceux qui ont réaffirmé leur engagement et leur soutien au CDPS.

La vérité est que c’est tout un secteur qui est en crise au Sénégal.

Quoi penser quand une étude montre que 26% des professionnels de la presse n’ont pas de contrat de travail? Quoi dire, quand parmi ceux qui ont des contrats de travail, pour des raisons de difficultés économiques, les cotisations sociales prélèvées sur leurs salaires ne sont pas été reversées à l’Ipres et à la Caisse de sécurité sociale? Et quand des entreprises de presse voient leurs comptes bloqués, et au même moment se retrouvent avec des dettes fiscales énormes et des poursuites engagées par des services de l’Etat, alors que des contrats publicitaires avec les médias sont annulés?

Compte tenu de tout cela, doit-on continuer à dire qu’il n’y a pas de problèmes dans la presse?

Au-delà de la crise que traversent les médias, pèsent de nouvelles menaces réelles sur un droit important et fondamental qui se trouve être le droit à l’information. Des millions de sénégalais et d’étrangers ont le droit d’être informés sur ce qui se passe, notamment, sur des sujets d’intérêt national. Et les médias, en tant que producteur d’information, sont les canaux de transmission justement de ces informations. Donc l’Etat du Sénégal en tant que garant du respect du droit à l’information, face à tout ce qui menace les médias, se doit d’intervenir. Dailleurs, c’est l’une des demandes des patrons de presse donc, c’est aux autorités de ce pays de prendre à bras le corps cette situation difficile afin de trouver des solutions pérennes et bénéfiques au pays.

Maintenant, il ne reste plus qu’à espérer que cette journée sans presse va porter ses fruits pour la pérennité des entreprises de presse. Parce que quand la liberté de la presse est menacée, c’est en même temps tous les citoyens qui le sont. Donc toutes les personnes éprises de droit et de justice devraient se mobiliser pour défendre la liberté de la presse et les entreprises de presse, qu’elles soient publiques ou privées.

Car un bon système démocratique fonctionne par la présence d’une presse libre et plurielle.

Aly Saleh