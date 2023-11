Journée des armées: Macky Sall lance un fort message aux nouvelles promotions

” Celui qui n’est pas capable d’obeir n’est pas dine de commader car c’est dans l’obeissance que se forme l’attitude à commander”: tel est le message lancé par le président de la république, son excellence monsieur Macky Sall à l’endoit des nouvelles promotions de l’ècole nationale des officiers d’active et ceux de l’école militaire de santé misent à l’honneur à l’occasion de la célébration de la journée des armées feter, ce mardi 07 Novembre.

Le chef de l’Etat n’a pas manqué d’exhorter les nouveaux et futurs pensionnaires de l’armèe à l’obeissance et au respect à l’occasion de leur journée de fete. Pour le président de la république, les conduites et attitudes précitées sont et demeurent les valeurs cardinales qui fondent métier des armes et qu’il faut donc préserver.

Macky Sall à pour la meme occasion rappeler les promotions baptisées en les noms de Colonel dentiste Mbaye Kharry Dieng (EMS ) et El Mamadou Touré ( ENOA ), le pacte de loyauté qui lie désormais leur destin à celui du pays tout en attirant leur attention sur les pièges à éviter et les décisions à prendre. Macky Sall a invté de surcroit, les officiers à prendre comme model, les parcours élogieux de leurs parrains pour une meilleure réussite de leur mission future.