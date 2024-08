Alors que les Jeux olympiques de 2024 battent leur plein dans la capitale française, les États-Unis sont devenus le premier pays au monde à remporter 3.000 médailles olympiques.

Au bout de seulement quatre jours de compétition, les États-Unis ont marqué l’histoire en devenant le premier pays à décrocher 3.000 médailles olympiques.

L’Amérique a accompli cet exploit en décrochant quatre nouvelles médailles lors de la finale de natation des Jeux olympiques d’été, le mardi 30 juillet.

«Personne ne fait comme les USA, l’équipe américaine a remporté 3 000 médailles olympiques !», a-t-elle confirmé sur X (anciennement Twitter), accompagnant le message de photos de plusieurs athlètes olympiques exhibant leurs médailles.

Simone Biles, gymnaste américaine la plus décorée de l’histoire olympique

«Je suis vraiment fière de moi», a déclaré Regan Smith aux journalistes après avoir remporté une médaille d’argent, tandis que Katharine Berkoff a remporté le bronze.

«Je suis tellement fière de Katherine et de l’héritage qu’elle a perpétué. Son père est absolument incroyable et je sais qu’il est fier d’elle aussi et c’est vraiment spécial de voir cela continuer», a-t-elle ajouté à propos de sa coéquipière, qui a remporté la même médaille que son père David Berkoff, dans la même discipline 32 ans auparavant.

Le jour même, Bobby Finke a terminé deuxième dans l’épreuve masculine du 800 mètres nage libre, après avoir décroché la médaille d’or lors des Jeux de Tokyo en 2020.

En outre, Simone Biles a surpassé Shannon Miller pour devenir la gymnaste américaine la plus décorée de l’histoire olympique avec sa huitième médaille aux Jeux de Paris 2024.