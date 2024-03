Lutteur et neveu de Ama Baldé, Jacob Baldé voit « Seulleu bu Ndaw » favori dans son combat contre Reug Reug. Invité sur le plateau de Lutte TV, le lutteur de l’écurie Falaye Baldé a également abordé son prochain combat face à Alboury de l’écurie Sa Ndiambour le 28 avril.

« Reug Reug v Ama Baldé ? Il y’a longtemps que j’avais dit à Ama Baldé que Reug Reug sera un jour ou l’autre son adversaire. À l’époque je suivais beaucoup les « mbappat » (lutte simple) et je savais qu’il allait arriver à ce niveau. Il a été exceptionnel en lutte simple avant de faire son chemin en MMA et de devenir incontournable dans en lutte avec frappe. C’est comme Modou Lô, Serigne Ndiaye 2 ou Quench, pour les battre il faut non seulement être prêt physiquement mais aussi être fort mentalement. Si Ama Baldé est prêt sur tous ces aspects, Reug Reug ne peut pas l’inquiéter parce que sa façon de lutter n’arrange pas Reug Reug. Malick Niang était mille fois plus dangereux que Reug Reug et Ama Baldé l’a plié, Dans ce combat il s’était entraîné comme un forcené et on voyait nettement qu’il était en plein possession de ses moyens. Son combat contre Alboury ? Je suis l’adversaire le plus coriace qu’il aura à affronter. Je ne reculerai pas d’un mètre face à lui et ce sera comme à la guerre. C’est une grande opportunité pour moi car en cas de victoire dans ce combat, les portes vont s’ouvrir devant moi ».