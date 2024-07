Lutte : Ama Baldé a donné un nouveau surnom à Balla Gaye 2

Très attendu par ses supporters, surtout après la défaite concédée contre Modou Lô, Ama Baldé a répondu présent dimanche dernier, au grand bonheur de ces derniers. Le fils de Falaye Baldé a battu Gris Bordeaux sur décision médicale, damant le pion à son adversaire sur sa technique de prédilection. «Si je l’ai attaqué en usant de la boxe c’est parce que j’ai choisi de le retrouver dans ce qu’il sait faire le mieux : Gris est réputé bagarreur. Lors de notre signature de contrat, j’avais promis que son coup de poing pourra certes me toucher mais, ne me fera pas de mal», rappelle le Pikinois dans Albourakh Events TV dans des propos repris par Wal fadjri Quotidien.

S’il concède qu’il aurait préféré que «le combat se termine autrement», par une chute, Ama Baldé ne boude pas son plaisir. «Une victoire reste une victoire, quelle que soit la manière», jubile le tombeur du «Troisième Tigre» de Fass. Qui ajoute : «Ce combat, c’était le mien. J’étais venu affronter tous les obstacles pour chercher le succès.»

Celui qui est surnommé Seulleu Bu Ndaw a révélé au cours de l’entretien que Balla Gaye 2 a joué un rôle central dans sa victoire. Ce qui a valu au Lion de Guédiawaye un nouveau surnom. «Il m’a beaucoup aidé, sur plusieurs aspects. Avec lui, c’était la rigueur et la persévérance, rembobine Ama Baldé. C’est un vrai guerrier. D’ailleurs, je l’ai même surnommé ‘le malfaiteur’.»

Pour préparer son combat, le Pikinois s’était exilé en France, rejoignant Balla Gaye 2 à l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP) de Paris. «C’est à cause de mon problème au pied que je suis allé là-bas parce qu’il fallait se soigner et poursuivre en même temps les entraînements. Le tout grâce à Aziz Ndiaye», précise-t-il.