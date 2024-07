Au moins soixante personnes ayant été en contact avec le jeune homme décédé ont été identifiées comme à haut risque de contracter cette maladie parfois grave.

Faut-il s’inquiéter ? Un jeune homme de quatorze ans est décédé ce dimanche du virus Nipah dans l’État indien du Kerala, poussant les autorités locales à émettre une alerte, rapportent les médias indiens et la BBC. Sa mort est intervenue seulement un jour après qu’il a été déclaré porteur du virus, poursuit la chaîne britannique.

D’après la ministre de la Santé du Kerala Veena George, le décès est survenu à l’hôpital en raison d’un arrêt cardiaque. Selon elle, les personnes ayant été en contact avec ce jeune homme ont été isolées et testées. Parmi elles, soixante ont été identifiées comme à haut risque de contracter cette maladie.

Le média indien The Hindu raconte qu’au moins trois membres de la famille du jeune homme ont été placés en surveillances à l’hôpital. Les autorités demandent aux habitants de cette région de porter un masque dans les espaces publics et de ne pas aller rendre visite aux personnes malades.

Une maladie transmise par les animaux

Ce virus Nipah se transmet à l’homme par des animaux – comme les chauves-souris frugivores et les porcs -, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La contagion peut aussi se faire de manière « interhumaine directe ». « Il n’existe ni traitement, ni vaccin disponible, que ce soit pour l’homme ou l’animal », poursuit l’OMS d’après qui « le taux de létalité se situe entre 40 % et 75 % ». L’infection peut être asymptomatique ou aller de l’« infection respiratoire aiguë » à « l’encéphalite mortelle », rappelle également l’OMS.

Une enquête publiée en 2023 par l’agence de presse Reuters indique que l’État tropical du Kerala était particulièrement propice au développement de cette maladie. En cause, une forte déforestation et un « développement urbain » qui « rapprochent de plus en plus les humains des zones de reproduction autrefois isolée des chauves-souris et des virus qu’elles véhiculent ». En 2018 – année où le virus a été détecté pour la première fois au Kerala -, dix-sept personnes sont mortes lors d’une précédente épidémie liée à ce virus, rappelle également The Hindu.