Avec l’élection de Joe Biden, les démocrates espéraient ne plus voir d’images comme celles de cette petite fille, en larmes, face à un policier arrêtant sa mère à la frontière. Mais les photos prises ce week-end à Ciedad Acuña et Del Rio, à la frontière mexicano-américaine, ont choqué : on y voit des officiers de la police aux frontières américaine à cheval, certains munis de lasso, s’en prendre à des migrants haïtiens qui tentaient de traverser le Rio Grande.