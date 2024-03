Aïssata Tall Sall: “Il ne faut pas seulement s’arrêter à l ‘autonomisation des femmes”

Cette année, pour la journée du 8 Mars, l’Organisation des Nations Unies a retenu le thème « Investir en faveur des femmes : accélérer le rythme ». Pour la ministre de la Justice Aissata Tall Sall, qui a accordé un entretien exclusif à Seneweb, il faut d’abord s’interroger sur quoi et comment investir pour mieux atteindre le but fixé.

“Investir en faveur des femmes est tout un programme. En quoi devons-nous investir ; pourquoi devrions-nous investir et comment cet investissement doit se traduire pour les femmes ? Au Sénégal, il y a eu beaucoup de politiques qui ont été imaginées par tous les présidents. Nous pouvons dire de façon concrète ce qui a été fait, mais aussi ce qui ne l’a pas été et ce qui reste à faire jusqu’à l’avènement de Macky Sall. Il y a peu, le thème du 8 Mars portait sur l’autonomisation des femmes, parce qu’on avait pensé que tant que les femmes n’avaient pas cette indépendance, cette autonomie financière et économique pour leur permettre de conduire elles-mêmes leur propre destin, il resterait encore à faire pour elles.

Donc, du point de vue de l’autonomisation des femmes, investir dans la capacité des femmes à s’administrer, à se gérer, à prendre en main leurs propres besoins avant ceux de la famille ou du mari me parait fondamental“, pense la ministre.

Cependant, pour Aissata Tall Sall, il y un autre investissement plus important à faire. “Il ne faut pas seulement s’arrêter à cela (autonomisation des femmes), car la vie, ce n’est pas seulement manger, boire et dormir. Il y a un autre épanouissement où il faut se consacrer. C’est l’épanouissement politique. C’est la vie avec les responsabilités publiques, quelles qu’elles puissent être. Que les femmes s’affirment davantage, qu’on leur libère la parole, qu’elles prennent la juste et la pleine mesure de ce qu’elles doivent représenter et ce qu’elles doivent apporter dans le développement de leur pays. Là aussi, c’est un investissement à faire. Accélérer le rythme veut dire que beaucoup de choses ont été faites, mais qu’il faut encore continuer pour arriver à cet épanouissement total”, a jugé Aissata Tall Sall.