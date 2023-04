« Idrissa Seck a véritablement besoin d'un psychiatre... », Samuel Sarr

L’ancien ministre d’Etat et leader du Parti Libéral Social Sénégalais, Samuel Sarr n’a pas digéré les propos tenus par Idrissa Seck à l’encontre de l’ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade.

Pour Samuel Sarr, le legs le plus précieux, que nous avons hérité de nos ancêtres, demeure le respect et la considération à l’égard de nos anciens, nos parents et nos aînés. Malheureusement, selon lui, cette vertu bien sénégalaise, qui tire sa source de notre culture et de notre éducation, fait défaut à Idrissa Seck.

« Ce dernier a dévoilé cette tare lors de sa conférence de presse (comédie show) au cours de laquelle, il a étalé toute son insolence, en s’attaquant à Me Abdoulaye WADE ancien président de la République, père de la démocratie sénégalaise, l’un des leaders emblématiques du libéralisme africain. Idrissa SECK s’est auto flagellé et a réussi la prouesse de s’attirer le mépris de l’ensemble des militants et sympathisants libéraux d’ici et d’ailleurs », déclare Samuel Sarr dans un post.

D’après Samuel Sarr, Me Abdoulaye Wade a façonné Idrissa Seck qui a trahi sa confiance et qui dévoile aujourd’hui, toute son ingratitude à l’endroit de ce grand homme. Pire, la discourtoisie du Président de Rewmi à l’endroit du Pape Sopi témoigne de son manque d’intelligence pour un homme qui aspirait à diriger le Sénégal.

A l’en croire, rien ne peut justifier les invectives d’Idrissa SECK contre Me Abdoulaye WADE. Pour M. Sarr, le leader de Rewmi pouvait se passer d’une telle sortie malheureuse, dont l’objectif exclusif c’était de s’attaquer à cet homme qui a tout fait pour lui.

« Idrissa SECK a encore mordu la main qui l’a nourri. Il vient de donner raison à tous ceux qui le caricaturent sous l’image d’un homme sans conviction dans ses options et versatile dans ses positions. La haine d’Idrissa SECK à l’égard de Me Wade, qu’il appelait frauduleusement «père», est injustifiable et lamentable. En l’entendant s’attaquer aujourd’hui, à Me Abdoulaye WADE qu’il sublimait hier, l’on peut se demander si Idrissa SECK, ne souffre pas d’un disfonctionnement psychiatrique. Cet homme a réellement besoin des services d’un psychiatre car Idrissa SECK semble avoir atteint le point de non-retour », ajoute-t-il.