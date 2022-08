Nécrologie: Le “Hulk brésilien” décède le jour de son 55e anniversaire

Star de TikTok, “Brazilian Hulk” est décédé le jour de son 55e anniversaire. Sur son compte réunissant plus de 1,6 million d’abonnés, il partageait notamment des vidéos où on l’apercevait s’injecter de l’huile potentiellement mortelle pour développer sa masse musculaire.

Valdir Segato avait pour modèle le physique d’Arnold Schwarzenegger et ceux de personnages de fiction comme Hulk. Fier d’être surnommé “le monstre” dans la rue, il avait recours à des injections de synthol depuis des années, malgré les risques d’accidents vasculaires cérébraux et d’infections. L’objectif? Présenter des biceps, des pectoraux et des muscles dorsaux toujours plus imposants.

Il y a six ans, on l’a prévenu qu’il risquait l’amputation ou, à tout le moins, des lésions nerveuses s’il continuait à utiliser les injections pour développer sa masse musculaire. Mais Segato, qui œuvrait auparavant dans le bâtiment, a déclaré qu’il aimait l’attention qu’il suscitait, et qu’il voulait devenir encore plus musclé.

Il exposait régulièrement son corps sur les médias sociaux, notamment sur Instagram où il était baptisé “Valdir Synthol”. Selon les médias locaux de Sao Paulo, il était assez isolé, entouré de peu d’amis. Un contraste frappant en regard de l’énorme communauté qui suivait ses publications.

Décédé le jour de son anniversaire

“Il était environ 6 heures du matin (…) Il a frappé à la fenêtre de ma mère à plusieurs reprises. Elle s’est réveillée et il a lancé ‘Aidez-moi, aidez-moi parce que je suis en train de mourir’”, rapporte Moisés, un voisin, des propos relayés par le journal brésilien Globo.

Il a rapidement été transféré vers un hôpital de la ville, mais n’a pu être sauvé. “Je pense qu’il a succombé à une crise cardiaque”, poursuit-il.

Le frère de Moisés, Jadson da Conceição, a déclaré à Globo que ce n’était pas la première fois que Segato devait être transporté d’urgence à l’hôpital et qu’il “s’était déjà plaint d’essoufflement par le passé.”