L’affaire est en train de passer comme banale. Mais, la décision du parquet de Dakar de placer sous mandat de dépôt le revueur de presse Papito Kara et d’envoyer son dossier en instruction est un signal fort adressé à tous les acteurs des médias même si ce sont ces mêmes acteurs qui ont fait recours à la justice pour “défendre la crédibilité de leurs outils de travail”.

Arrêté la semaine dernière pour avoir fait la revue de presse des Unes de l’Ops, de Sud et du Quotidien détournées par un infographe encore non identifié, Papito Kara, qui faisait dans la satire, est aujourd’hui dans une très mauvaise posture. Comme l’avait demandé le parquet, le juge du deuxième cabinet d’instruction l’a placé sous mandat de dépôt et a ouvert une information judiciaire à sin encontre.

Et le parquet, qui a voulu en faire un exemple, a visé les chefs d’inculpation de “diffusion de fausses nouvelles”, “effacement, modification, fabrication et introduction de données informations.” Des charges qui, selon les dispositions de la loi, ne lui permettent pas d’échapper à la prison. Avec cette arrestation et ce placement sous mandat de dépot, ce sont tous les autres activistes et hommes de médias qui sont parfois attirés par la satire qui se retrouvent dans le viseur de Dame justice.