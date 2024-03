Horreur á Kafountine : Dieynaba Sambou et sa petite-fille agressées à coups de hache

Une septuagénaire du nom de Dieynaba Sambou et sa petite-fille, Diouma Diatta, ont été victimes d’une agression brutale perpétrée par un individu armé d’une hache. Les faits se déroulent aux environs de 02 heures du matin, dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 mars 2024 à Kafountine, dans le département de Bignona.

Plongées dans un sommeil paisible, les deux femmes ont été réveillées en sursaut par l’intrus qui a asséné des coups violents avec une hache, les blessant gravement à la tête, aux bras et à la cuisse. Adiali Diatta, fils de la dame et père de Diouma Diatta a qualifié cet acte de « d’une rare violence ». Par conséquent il a déclaré que c’est « un acte ignoble que ma famille et moi ne pouvons pas expliquer. Nous ne nous attendions pas à une telle attaque à main armée dans notre famille. »

À en croire L’Observateur, les cris de douleur ont alerté les autres membres de la famille, qui ont tenté de porter secours aux victimes. Malheureusement, l’agresseur a réussi à prendre la fuite, importante avec lui les deux téléphones portables présents dans la chambre. Les deux femmes blessées, Dieynaba Sambou et Diouma Diatta, ont été évacuées au centre de santé de Diouloulou. Par la suite, elles ont été référées aux services des Urgences de l’hôpital de réanimation, où elles sont actuellement prises en charge par les médecins urgentistes.

Les gendarmes ont été alertés et se sont rendus sur les lieux de l’agression.

Une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances de cette attaque d’une rare violence.