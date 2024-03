MERCATO: LE Barca fait de Luis Enrique sa priorité pour L’été prochain, selon la presse espagnole

Selon la Cadena Ser, Deco, directeur sportif du FC Barcelone, fait de Luis Enrique, actuel entraîneur du PSG, son favori pour prendre la succession de Xavi l’été prochain.

Le Barça lorgne un de ses anciens entraîneurs. Selon la Cadena Ser, Deco, directeur sportif du club catalan, a fait de Luis Enrique sa priorité pour remplacer Xavi, dont le départ l’été prochain a été acté. L’entraîneur espagnol est, lui, actuellement sous contrat avec le PSG jusqu’en 2025 après son arrivée l’été dernier. Mais il connaît bien le Barça où il a joué (1996-2004) et entraîné (2014-2017). Il est même le dernier entraîneur à avoir décroché la Ligue des champions, en 2015, avec Lionel Messi, Neymar, Luis Suarez, Andres Iniesta et… Xavi notamment.

L’entraîneur de la dernière Ligue des champions du BarçaEn trois saisons, le natif de Gijon avait décroché neuf titres et signé l’un des exploits les plus retentissants de l’histoire moderne du club: la remontada contre le PSG en 2017. S’il est de nouveau dans les petits papiers des dirigeants actuels, un potentiel retour en Catalogne dès l’été prochain n’est qu’au stade des supputations alors que le nombre de candidats reste conséquent.

“Dans un monde idéal, l’entraîneur préféré de Deco est Luis Enrique”, confie le journaliste de la Cadena Ser, Sique Rodríguez. “Celui qu’il aime le plus est l’entraîneur asturien, une autre chose est de savoir s’il peut être signé ou non parce qu’il a un contrat avec le PSG. Il (Deco) aime les jeunes entraîneurs comme Arteta ou Xabi. Alonso. Il aime Roberto de Zerbi et ses méthodes sont également connues. Évidemment, nous avons toujours parlé de la filière allemande : Flick, Tuchel… La situation économique est ce qu’elle est et elle limite, mais en ce moment, l’entraîneur qu’il aime le plus est Luis Enrique.”

L’avenir de Luis Enrique au PSG n’est pas encore un sujet d’actualité alors que le club est toujours engagé dans toutes les compétitions avec une nette première place en Ligue 1, un quart de finale de Coupe de France à jouer contre Nice mais surtout le 8e de finale retour de la Ligue des champions contre la Real Sociedad, mardi (21h sur RMC Sport). Le sujet du moment concerne surtout sa gestion très commentée de Kylian Mbappé, remplacé à la mi-temps du match à Monaco, vendredi dernier, quelques semaines après avoir annoncé son choix de quitter le club l’été prochain.