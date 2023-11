Guy Marius Sagna à Pape Sagna Mbaye : « Vous êtes coupable de la mort de ces jeunes en mer »

C’est un Guy Marius Sagna très remonté qui a pris la parole, ce mardi 28 novembre, à l’Assemblée nationale lors de l’examen du budget du ministère des Pêches et de l’Économie maritime.

Le député de la coalition Yewwi Askan Wi a directement mis en cause le ministre à la tête de ce département, Pape Sagna Mbaye : « Vous avez tué les jeunes qui sont morts en mer. Ces immigrants irréguliers qui se comptent par milliers sont morts à cause de vous et des membres du gouvernement ».

Poursuivant ses accusations, il a affirmé que « Pape Sagna Mbaye a vendu la mer aux étrangers. Les pêcheurs ne trouvent plus de poissons, les femmes transformatrices ne trouvent plus de matières premières ».