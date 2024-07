Guinée Bissau : Le président Embalo, considére les nouvelles recrues comme…

En Guinée Bissau, le président Umaro Sissoco Embalo a présidé le samedi 29 juin dernier, la cérémonie de présentation au drapeau de 630 nouveaux soldats. L’évènement s’est déroulé dans la base aérienne de Bissalanca, dans la banlieue de la capitale Bissau. Le chef de l’Etat a déclaré qu’il considérait les nouvelles recrues comme un « bataillon anti-putsch ».

Maintenir l’ordre et tourner le dos aux putschs

« A partir d’aujourd’hui votre bataillon s’appelle Biague Na Ntan, bataillon anti-putsch », a déclaré Umaro Sissoco Embalo, selon les propos rapportés par Lusa. Le nommé Biague Na Ntan est en réalité l’ancien patron des forces armées bissau-guinéennes, décédé en 2022. Un homme que le président tient en grande estime pour son rôle « dans la défense de la démocratie » dans le pays.

Il a demandé aux nouveaux soldats de suivre ses pas en travaillant à maintenir l’ordre afin que les « citoyens puissent vivre en paix ». Les putschs ne doivent plus être une option.

« Je défends toujours la séparation entre les militaires et les politiques. Ces derniers ne peuvent pas entrer dans les casernes » dans une démocratie. Le pouvoir s’acquiert par les élections et non par un coup d’Etat », a déclaré Umaro Sissoco Embalo.