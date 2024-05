Guinée Bissau : La Ligue guinéenne des droits de l’homme a fortement condamné la…

À Bissau, la manifestation convoquée par le Frente Popular, plateforme dirigée par le journaliste et commentateur politique Armando Lona, a été violemment dispersée par la police guinéenne. La Ligue guinéenne des droits de l’homme a condamné la détention de “plus de 20” personnes lors de la manifestation.

Affiche utilisée lors d’une manifestation à Bissau, sur laquelle on peut lire “En démocratie, le peuple dirige”, le 26 novembre 2019. Image d’illustration. Affiche utilisée lors d’une manifestation à Bissau, sur laquelle on peut lire “En démocratie, le peuple dirige”, le 26 novembre 2019. Image d’illustration. Le président de la Ligue guinéenne des droits de l’homme, Bubacar Turé, a condamné la détention de “plus de 20” personnes lors d’une manifestation démobilisée par la police, à Bissau, et a exigé la libération immédiate des personnes détenues.

Les arrestations ont eu lieu alors que la police commençait à disperser des foules dans différents quartiers de la ville, dans le cadre de la manifestation contre le régime promue par le Front commun, composé de plusieurs organisations guinéennes. Deux des personnes arrêtées sont Armando Lona, leader du Front populaire et Mansata Silá, président de l’organisation de jeunesse qui lutte pour les droits humains à Bissau. La Ligue guinéenne des droits de l’homme a dénoncé ce qu’elle appelle une vague d’arrestations arbitraires de la part de la police qui empêchent les citoyens d’exprimer leur indignation face à la gouvernance du pays.

La Ligue critique l’action de la police et en particulier du secrétaire d’État à l’Ordre Public, José Carlos Macedo, qui a donné l’ordre d’arrêter les manifestants qui tentaient de descendre aujourd’hui dans les rues de différentes villes de Guinée-Bissau. Parmi les manifestants détenus se trouvait le chef de l’ordre des infirmières, car certains professionnels de cette classe ont rejoint les manifestations du Front populaire. La Ligue affirme qu’Armando Lona et Mansata Sila ont été agressés par la police, qui les a emmenés au cachot du deuxième commissariat de Bissau. La même situation se serait produite avec les leaders des manifestations à Gabú, dans l’est du pays.