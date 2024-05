Djeddah Thiaroye Kao : Nelson G, âgé de 47 ans engrosse sa nièce de 16 ans

A force d’entretenir avec sa nièce des relations intimes, Nelson G, âgé de 47 ans, a fini par engrosser la fille âgée 16 ans. Celle-ci n’est autre que la fille de son frère ainé. Un cas d’inceste qui secoue le quartier Djeddah Thiaroye Kao, dans la banlieue dakaroise.

La grossesse a maintenant 5 mois et est l’œuvre de son oncle paternel, exerçant le métier de peintre. J.S. Mendy comme c’est d’elle qu’il est question est la proie de son oncle depuis sa tendre enfance. Nelson. G., celui-ci profite de la situation à chaque fois que l’occasion se présente et se retire avec la gamine dans sa chambre puis entretient avec elle des relations sexuelles.

Selon les Echos du jour, parfois le peintre débarque à l’improviste au domicile des parents de l’adolescente, et quand il trouve celle-ci seule, il l’appelle et fait semblant de l’envoyer. Mais dès que la fille franchit le seuil de la porte de la chambre, il l’entraîne de force à l’intérieur et la bouscule avant de la violer. Et ce n’est pas la seule manière. Dès que J.S. Mendy rend visite à la fille de Nelson G. ce dernier l’abuse en prenant le soin d’isoler sa propre fille en l’envoyant à la boutique, histoire d’être seul avec elle.

Ces différentes relations ont fini par faire effet et la fille est tombée enceinte. Une des sœurs de la victime a constaté le retard de deux mois les menstrues de sa sœur et l’interpelle, mais la fille dédramatise la chose. L‘ainée est revenue à la charge avec des questions pressantes. Conduite dans une structure sanitaire pour des tests de grossesse sur fond d’examens gynécologiques. Après l’expertise des blouses blanches, il est ressorti des conclusions que la fille est enceinte de 5 mois. Et la damoiselle indique son oncle comme l’auteur de la grossesse.

Une nouvelle qui intrigue, plus d’un dans le quartier et dans la maison des Mendy établie à Djeddah Thiaroye Kao. Alertés, les agents de terrain débarquent le dimanche dernier dans le quartier et interpellent le mis en cause. Interrogé, il reconnaît les faits et déclare avoir abusé à plusieurs reprises de la fille mais se défend de la déflorer, il révèle dans la foulée que la fille n’était pas vierge lorsqu’il entraînait des relations avec elle.

Au terme de sa garde à vue, Nelson G. a été présenté devant le parquet du Tribunal de Grande Instance de Pikine/ Guédiawaye pour “inceste, détournement de mineur suivi de grossesse sur une mineur”.