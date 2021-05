« Les terroristes tenteront probablement de mener des attaques au Sénégal ». C’est en substance l’avertissement lancé par le Royaume-Uni à l’endroit de ses ressortissants au Sénégal. Les autorités britanniques ont mis à jour dans la section « conseils aux voyageurs » des alertes de risque « d’attentat, des troubles d’ordre publique sans oublier l’augmentation de la criminalité » dans notre pays, relate Les Echos. D’après le journal, ces attaques peuvent être « aveugles, y compris dans les lieux visités par des étrangers ».

Ainsi, la Grande-Bretagne demande à ses ressortissants de faire particulièrement attention aux zones reculées du Sénégal à proximité des zones frontalières avec la Mauritanie, le Mali et à l’Est de la ville de Podor jusqu’à Kidira.

« Les groupes terroristes en Afrique de l’Ouest ont démontré leur capacité et leur intention en multipliant les attaques en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso et au Mali depuis fin 2015 et 2016. Les cibles comprenaient des installations de loisirs, des stations balnéaires, des hôtels, des cafés et des restaurants visités par des étrangers. Soyez particulièrement vigilants dans ces endroits », lit-on dans la note.

Sur la situation politique du pays, le Royaume-Uni annonce que de nouvelles manifestations peuvent avoir lieu sans préavis. Il évoque les grèves des syndicats d’enseignants et des associations estudiantines, ainsi que les manifestations sur les questions politiques et le coût de la vie, qui sont relativement fréquentes à Dakar, mais aussi dans d’autres villes.

La note publiée par Les Echos fait état d’une autre inquiétude liée à la criminalité. « Le vol à la tire et la criminalité de la rue sont des risques dans les parties communes de Dakar, en particulier autour de la Place de l’Indépendance, de la zone centrale du Plateau, et de la Corniche Ouest, mais aussi de l’Île de Gorée », ont prévenu les autorités anglaises.