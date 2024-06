Dette fiscale: Les comptes de Walfadjri bloqués, pas d’avance Tabaski pour le personnel

Décidément, les nouvelles autorités ne badinent pas avec le paiement des impôts par les entreprises de presse. Après Avenir Communication, éditeur du journal “Le Quotidien”, l’Etat a mis la main sur les comptes bancaires du groupe Walfadjri pour le même motif. Et c’est le Président directeur général Cheikh Niass qui a donné l’information à travers une note adressée à ses agents.

“Nous sommes au regret d’informer le personnel du Groupe Walfadjri que, pour cette année 2024, la direction n’est, malheureusement, pas en mesure d’allouer aux agents qui le désirent la traditionnelle « Avance Tabaski ». La raison étant que, comme vous le devinez, les nouvelles autorités ont décidé de bloquer nos comptes bancaires avec un Avis à tiers détenteur (Atd) pour des impôts de 2016 à 2018”, a indiqué l’avocat, qui dit avoir reçu l’avis, ce mercredi, par les services de la direction générale des impôts et domaines.

Il souligne que “c’est donc la gestion de Sidy Lamine Niass qui n’est plus de ce monde pour se défendre que l’Etat attaque”, sans donner plus de détails.