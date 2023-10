Guerre Israel contre Gaza : l’Iran appelle à une alliance des pays musulmans contre Israël

Le président iranien Ebrahim Raïssi appelle les “pays musulmans et arabes” à “se coordonner” pour “stopper les crimes” d’Israël contre Gaza, a indiqué jeudi la présidence.

“Aujourd’hui, tous les pays musulmans et arabes et tous les peuples libres de la terre doivent se rassembler et se coordonner afin de stopper les crimes du régime sioniste contre la nation palestinienne opprimée”, a déclaré M. Raïssi au cours d’un appel téléphonique à son homologue syrien Bachar al-Assad tard mercredi, selon le communiqué publié jeudi.

“Sur cette base, la République islamique d’Iran va essayer de mettre sur pied cette coordination aussi vite que possible en contactant les dirigeants des pays musulmans”, a-t-il ajouté.

Le président iranien s’est également entretenu avec le prince saoudien Mohammed ben Salmane, selon les médias d’Etat saoudiens et iraniens.

Dans son échange avec Bachar al-Assad, M. Raïssi a pointé que “contrairement à tous les traités internationaux”, les Israéliens “assiègent Gaza et privent d’eau, d’électricité, de médicaments et de carburant les habitants opprimés”.

Il a fustigé “la poursuite du génocide des Palestiniens”, selon la présidence.

De son côté, le président Assad a souligné “la nécessité d’une action rapide” des pays arabes et musulmans “pour protéger le peuple palestinien” et “stopper les raids israéliens qui ciblent les enfants et les femmes” à Gaza, selon la télévision d’Etat syrienne.

L’Iran a été l’un des premiers pays à saluer l’offensive meurtrière surprise lancée samedi contre Israël par le Hamas, un mouvement que Téhéran défend ouvertement depuis de nombreuses années.

L’ayatollah Ali Khamenei, plus haute autorité d’Iran, a nié mardi l’implication de son pays dans cette offensive.