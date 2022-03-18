« Avec la guerre en Ukraine, les prix ont doublé ici au Yémen, notamment le coût de la farine. Un sac coûtait environ 21-25 dollars, maintenant c’est 50 dollars« , déclare Sarah Shawqi, responsable de projet de Muslim Hands, une organisation non gouvernementale qui gère cinq fabriques de pain à travers le Yémen. « Nous avons dû réduire d’autres choses pour pouvoir continuer à fournir du pain« . Pour beaucoup des 25 000 bénéficiaires de l’organisation caritative, ce pain est tout ce que leurs familles ont à manger chaque jour, explique Shawqi. « Nous soutenons particulièrement les personnes vulnérables, les orphelins, les personnes handicapées et les femmes.«

Le Yémen, le pays le plus pauvre de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, importe environ 90 % de sa nourriture. Selon la Banque mondiale, 40 % du blé du Yémen provient d’Ukraine et de Russie, ce qui est significatif. S’adressant à la BBC depuis la ville yéménite d’Aden, les travailleurs humanitaires locaux de Muslim Hands disent craindre que l’augmentation des coûts ne mette un terme à leurs projets humanitaires. Raidha Mothana Ali, veuve et mère de cinq enfants à Aden, est l’une des personnes qui dépendent de l’organisation caritative.