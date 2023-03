Les propos de Mame Boye Diao sur sa relation avec Sonko :«On a eu des rapports humains… »

« Il est venu me présenter ses condoléances, quand j’ai perdu ma mère…A coté, j’ai beaucoup de camarades de parti qui ne sont pas venus… »,a fait savoir Mame Boye qui rappelait leur moment de lutte syndicale au sein de la Direction générale des Impôts et des Domaines.

« Ousmane Sonko n’est pas mon ami, c’est un petit frère parce que je suis plus âgé que lui… On a eu des rapports humains, de solidarité à un moment donné de la vie cruciale de la DGID . Depuis, on se respecte mutuellement… »

C’est un gars qui a du respect et de l’affection pour moi… On a vécu des moments difficiles, laisse -t-il entendre.