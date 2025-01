Gouvernance et Justice Economique au Sénégal: Défis, enjeux, et perspectives d’avenir

Dans une analyse incisive relayée par le site de Sud Quotidien, l’auteur Vieux Savané met en lumière les préoccupations autour des crimes économiques présumés révélés par la Cellule nationale de Traitement des Informations financières (Centif) et transmis au Procureur de la République. Ce compte rendu soulève des inquiétudes quant à l’intégrité de l’économie nationale fortement gangrenée par un rapport problématique au pouvoir.

Vieux Savané souligne l’urgence de laisser la justice accomplir sa mission, libre de toute interférence politique, pour maintenir la cohésion sociale. La justice se doit d’incarner l’équilibre, fidèle aux idéaux d’éthique et de déontologie, afin de restaurer la confiance citoyenne indispensable à la consolidation de la société sénégalaise. L’auteur critique également la conduite des dirigeants actuels, en les exhortant à montrer l’exemple par la simplicité, l’humilité et le dévouement au travail. Il dénonce une culture ostentatoire, alimentée par des dépenses publiques inconsidérées en véhicules de luxe et autres signes extérieurs d’opulence, et qui devrait s’opposer au modèle de résilience et d’innovation présenté par les pays asiatiques. Autre sujet de controverse, la « privatisation » abusive des trottoirs bordant le Palais présidentiel, qualifiée d’abus de pouvoir. L’article fustige également les convocations à des séminaires promettant efficacité, tout en oubliant d’aborder les véritables besoins : une gestion honnête et ponctuelle des affaires publiques. Savané mentionne aussi la nécessité de rompre avec les pratiques de népotisme et de favoritisme, en privilégiant la compétence et l’intérêt général dans les nominations. Il exhorte à une gouvernance tournée vers la résolution des défis essentiels comme la santé, l’emploi et les droits des enfants, tout en condamnant les départs massifs de jeunes en quête d’un avenir meilleur. Enfin, l’auteur appelle à une justice impartiale, indépendante des pressions politiques, pour garantir une véritable reddition de comptes suite aux révélations de la Centif, plaçant l’intégrité au cœur de la renaissance économique du Sénégal.