Gestion des affaires publiques: la Cour des comptes va (enfin) présenter ses rapports

La pression du Forum Civil et les autres organisations qui luttent pour la transparence semble avoir payé. La Cour des comptes qui garde jalousement ses nombreux dossiers a décidé (enfin) de les sortir de ses tiroirs. Il s’agit des rapports de 2015, 2016 et 2017. Ses documents seront présentés demain au Président de la République Macky Sall, informe « Le soleil ». La question est de savoir s’ils seront remis à la presse pour une largement diffusion de leur contenu. Le chef de l’Etat a reçu le dernier rapport de la Cour des comptes en 2015. C’est celui de l’exercice 2013 et qui avait épinglé l’ancien maire de Dakar Khalifa Sall. Ce rapport, faut-il le rappeler n’a jamais été rendu public jusqu’à ce jour.