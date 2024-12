Le général Maguette Ndiaye prend la fonction de Sous-CEMGA

Selon le site de nos confrères de Sud Quotidien, le général Maguette Ndiaye a été nommé Sous-Chef d’État-major Général des Armées (Sous-CEMGA) par décret présidentiel, un poste clé dans l’armée sénégalaise. Cette nomination fait suite à la mise en retraite du général de division Fulgence Ndour, qui a été admis en deuxième section (2S).

Avec cette nouvelle fonction, le général Ndiaye devient le deuxième personnage le plus important au sein de l’armée sénégalaise, assistant directement le Chef d’État-major dans ses missions. Cette succession témoigne de la confiance placée en Ndiaye pour maintenir la continuité et l’efficacité au sein des forces armées du pays. Cette information, rapportée par Sud Quotidien, souligne l’importance stratégique de ce rôle qui assure une transition solide au sommet de la hiérarchie militaire. Le général Maguette Ndiaye est donc désormais à l’avant-garde des décisions importantes concernant la défense nationale et jouera un rôle crucial dans la sécurité du pays.