Natif de Thilogne à quelques killométres de Matam, ​le président du mouvement politique “Yellitaare Thilogne”, Mody Samba Wagne, s’est engagé au prés de la population de sa localité au niveau de Dorou Thioub. Pour le développement de cette communauté, il s’est engagé avec les femmes et les jeunes en leur offrant des sessions de formations dans différents secteurs d’activités économiques pour qu’ils puissent avoir des revenues.

Surnommé le “leader de la jeunesse et de l’espoir”, le responsable du “mouvement Yellitaaré” a longtemps œuvré dans les actions sociales et de développement de son village Thilogne du Fouta. Cependant Il a été plébiscité par la jeunesse et les femmes qu’il a mis en avant dans sa façon de faire la politique. Il aspire au changement de sa localité Thilogne dans la région de Matam, aussi à Darou Thioub dans la banlieue dakaroise où il habite. Depuis sa rentrée en politique en 2008, Mody Samba Wagne se veut être le défenseur des jeunes et des femmes.

Dans ce sens, pour le développement de Darou Thioub où les populations vivent dans des conditions précaire, le leader du “Mouvement Yellitaaré” s’est vu être le sauveur de cette bourgade de la profonde banlieue dakaroise. Ses premiers actions étaient de mettre à la disposition de la population un branchement d’eau qui était une facture très lourde pour ces gens à la petite bourse. C’était un ouf de soulagement pour ces femmes qui devaient marcher des kilomètres à la recherche de ce liquide précieux.

Cependant, il faut noter que le leader du “Mouvement Yellitaaré” ne s’est pas arrêté à si bon chemin, il a mis l’accent sur la formation des femmes en leur offrants des sessions de formations dans plusieurs domaines. Les femmes de Dorou Thioub sous la présidence de Madame Neye Séne, les femmes du “Groupe Saf Safal”, de “Talatay Nder” entre autres sont formées en entreprenariat pour qu’elles puissent avoir des revenues et pour mieux entreprendre et pour qu’elles puissent être autonomes. Selon l’une d’entre elle: ” Mody Samba Wagne est notre sauveur, depuis qu’il a aménagé dans notre quartier, il nous a tendu la main et nous aides dans nos activités de tous les jours. Il nous a aidé à avoir de l’eau courante, s’occupe de nos enfants dans les ASC, et nous autres les femmes, il nous offre des sessions de formations en entreprenariat qui nous permet d’avoir des activités rémunératrices de revenues. Dans ce sens nous ne pouvons que lui rendre la monnaie de sa pièce et être avec lui dans tous ses activités“.

Dans ce sens, ayant comme crédo le social, Mody Samba Wagne leader du “Mouvement Yellitaaré” est à la conquête politique de sa localité pour éradiquer les maux dont souffrent les populations. Son objectif est de placer enfin son terroir sur les rampes de l’émergence avec son mentor l’honorable Farba Ngom.