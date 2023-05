Politique : ” Notre seul candidat c’est le président Macky et nous travaillons pour sa réélection en 2024″ Mody Samba Wagner,leader du Mouvement YEllITAARE

Disposant d’une base politique importante dans la commune de Thilogne, région de Matam, le leader du Mouvement “Yéllitaaré” se lance à la conquête des militants de sa commune de résidence, Sangalkam. C’est dans ce cadre que les habitants de Darou Thioub et lui vont organiser un meeting pour investir leur candidat Macky SALL à la présidentielle de 2024.

A moins 10 mois des élections présidentielles, le natif de Thilogne dans la région de Matam, et leader du Mouvement Yéllitaaré, Mody Samba WAGNE œuvre pour la candidature du président Macky SALL en 2024. Après les élections locales de Janvier 2022, le responsable politique dans la commune de Thilogne, qui compte beaucoup de militants, avait rejoint les rangs de l’Alliance Pour la République (APR).” Si j’ai rallié la mouvance présidentielle, c’est grâce à l’honorable député Farba NGOM qui m’a accueilli ouvertement dans le parti.Je ne regrette pas aujourd’hui de cheminer avec l’APR. Depuis que j’ai rejoins le parti au pouvoir, je n’ai cesser d’avancer, je suis un “Farbiste”100% qui travaille pour un “Mackyste”. Je m’étais dit que si quelqu’un veut travailler pour son pays, il ne doit pas refuser la main tendue par le pouvoir.

Lorsque Farba NGOM m’avait solliciter pour le rejoindre dans la gouvernance du pays, je n’ai pas hésité. J’étais sur une autre liste pour la conquête de ma localité, j’avais d’autres raisons parceque, au niveau local, nous avions besoin de changement, ce qui ne signifie pas qu’on ne voulait pas travailler avec le parti au pouvoir.

Bref, je suis à 100% de l’APR et de la mouvance présidentielle. Approché par Farba NGOM, le leader du Mouvement Yéllitaaré avait décidé de rejoindre les rangs de l’Alliance Pour la République derrière son nouveau leader, responsable politique de la région de Matam.

“Je me suis engagé à côté de l’honorable député Farba NGOM pour soutenir et travailler pour le président Macky SALL. Le président Macky SALL a beaucoup fait pour le Sénégal de 2012 à nos jours. Il s’est beaucoup investi pour le développement de notre cher pays. Son bilan est inégalable, et il dépasse largement celui de ses trois prédécesseurs réunis. Seulement voilà, on ne peut montrer le soleil à celui qui refuse de le voire. Les sénégalais doivent être fiers d’avoir un président comme Macky SALL qui n’oeuvre que pour mettre notre pays sur les rampes de l’émergence. Je me réjouis d’avoir comme leader l’honorable député Farba NGOM qui est un “Mackyste” convaincu” a déclaré M. WAGNE. Les habitants ont témoigné que depuis que Mody Samba WAGNE a déménagé dans leur localité, il oeuvre beaucoup et continuellement pour leur bien être et aussi vient en aide aux familles démunies.

C’est dans ce sillage que le “militant du social”, comme est appelé par ses militants, il a débloqué 1.700.000 de francs afin que le quartier de Darou Thioub puisse disposer d’eau courante. “Je suis proche de mes voisins, et vais continuer à partager mes biens avec mes semblables car hier j’avais besoin d’aide. Farba NGOM est mon modèle dans toutes mes activités. Je serais toujours derrière lui et aussi derrière le président Macky SALL pour continuer à travailler pour mon pays et ma localité” a déclaré le leader du Mouvement Yéllitaaré.

“La jeunesse doit être vigilante et se méfier des vendeurs d’illusions”

D’après le responsable politique de la mouvance présidentielle, le meeting projeté, c’est pour dire merci au président Macky SALL.

“Nous comptons organiser un méga meeting le 28 mai 2023 à Darou Thioub pour réunir toute la jeunesse derrière le président Macky SALL. Mon objectif c’est d’écouter et de parler avec la jeunesse trompée par des vendeurs d’illusions. A ce meeting, nous allons investir le président Macky SALL qui est notre seul candidat en 2024 pour continuer ses projets de grande envergure pour le développement de notre pays. Je dis et je maintiens que tout ce que veut Farba NGOM, c’est mon combat. Si nous organisons ce meeting de soutien au président Macky SALL à Darou Thioub, dans la commune de Sangalkam dans le département de Rufisque, c’est grâce à l’engagement du chargé de la mobilisation et de structure de l’APR, Farba NGOM, pour reluire le président Macky SALL quinquennat en 2024.

Je suis un élève de Farba NGOM, et tout ce qu’il veut, c’est ce que je ferai pour le développement de notre pays. L’intérêt du Sénégal, de l’Afrique et du monde est que le président Macky SALL soit réélu pour sa vision remarquable pour le développement. Les sénégalais ont besoin de sa réélection. Je suis un “Baay Fall” infatigable de mon leader Farba NGOM et du président Macky SALL et je vais investir tous mes moyens pour sa réélection. J’appelle à une large mobilisation des habitants des localités environnantes de la commune de Sangalkam, Rufisque, Tivaoune Peul, Jaaxaay, Niacourab, et Keur Massar sans oublier mes militants ressortissants de la commune de Thilogne au méga meeting du 28 mai prochain à Darou Thioub pour investir le président Macky SALL en 2024 pour un second quinquennat et le conduire au palais derrière mon leader Farba NGOm” conclut Mody Samba WAGNE.

Avec Temoin