Football: Quelle est la fortune de Cristiano Ronaldo ?

Selon les révélations de Football Leaks, vendredi soir, Cristiano Ronaldo a dissimulé 150 M€ dans des paradis fiscaux ces sept dernières années. Que représente cette somme dans la fortune du joueur du Real Madrid ?

Sortons la calculette. Au sommet de son art et sur le podium des plus hauts revenus du football depuis plus d’une décennie, sur quel tas d’or Cristiano Ronaldo est-il assis ? Que représentent les 150 M€ que le vainqueur du dernier Euro a dissimulé selon les révélations de Football Leaks, relayées par 12 journaux européens dont Mediapart ?

Le plus haut salaire du monde à égalité avec Lionel Messi

En premier lieu, le seul salaire de la star portugaise du Real Madrid dépasse les 22 M€ en net annuel. Selon la dernière enquête sur les salaires du sport du site britannique Sporting Intelligence, le milieu offensif gominé domine, à égalité avec Lionel Messi, le classement des joueurs de football aux feuilles de paie les mieux garnies de la planète.

Le plus haut revenu du sport pour la première fois en 2016

Pour évaluer la réalité des revenus de Cristiano Ronaldo, il convient d’ajouter à son salaire les primes et bonus, ainsi que les revenus tirés de ses contrats publicitaires.

Cette addition, effectuée par le magazine américain Forbes, a fait de lui pour la première fois cette année l’athlète le mieux payé au monde. Selon ce classement publié avant l’été, « CR7 » a gagné 52 M€ en salaires et bonus d’une part, et 30 M€ en contrats de sponsoring d’autre part, grâce notamment à la prolongation de son accord avec l’équipementier Nike, soit un coquet total de 82 M€, devant Lionel Messi, n°2 du classement (76 M€).

Une fortune estimée à plus de 500 millions d’euros

Depuis le début de sa carrière, il y a 14 ans (saison 2002-2003 au Sporting Portugal), à quel montant peut-on évaluer les sommes engrangées par l’enfant de Funchal ? Une chose est sûre : il ne fait pas partie des milliardaires. Nulle trace de lui dans la fameuse « list » de Forbes où aucun sportif en activité n’apparaît en 2016 parmi les 1694 milliardaires (en dollars) répertoriés dans le monde par le magazine américain. La même source a toutefois additionné les revenus de « CR7 » depuis ses débuts en pro et trouvé un total de 550 M$ (516 M€). C’est près de 100 M€ de plus que Lionel Messi (422 M€ en 11 ans de carrière, trois de moins de Cristiano Ronaldo). Et revient à dire que le triple Ballon d’Or aurait cherché à dissimuler un petit tiers de sa fortune (150M€ sur 516).

Avec l’Equipe