Financement du Qatar et Sonko : Tariq Ramadan dément Yérim Seck et annonce des plaintes

Tariq Ramadan réagit sur le supposé financement des Qataris pour Ousmane Sonko. L’islamologue estime que ces allégations sont mensongères car le Qatar, allié de la France, ne rentre jamais en contradiction avec les intérêts de la France, qui ne soutient pas la candidature du leader du parti dissout Pastef.

Contrairement aux allégations du député Matar Diop, de Madiambal Diagne et de Cheikh Yerim Seck, qui a même précisé un montant de 20 millions de dollars, l’article du « Canarad Enchainé », n’a jamais mentionné qu’Ousmane Sonko a reçu des financements du Qatar, explique Tariq Ramadan.

L’islamologue dit avoir été cité dans cette affaire comme celui par qui cet argent transite, ce qu’il dément formellement. Mieux, il annonce des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces affirmations.

« J’attaquerai en justice parce que ce qui se passe au Sénégal est quelque chose d’assez pervers politiquement. Quand on ne sait pas gérer la transparence démocratique, on crée la rumeur et on fait courir des bruits, qui ne sont fondés sur rien. On m’a même dit, occupez-vous de vos affaires… les mêmes qui sont très contents quand je m’intéresse aux affaires de la Palestine, de l’injustice partout dans le monde », a fait savoir Tariq Ramadan.

Le professeur estime qu’il défend des positions de principes. « Moi, mon affaire c’est l’être humain et partout où il y a une injustice, je le dénonce. Au Sénégal, je n’ai pas pris partie pour un candidat, mais j’ai pris partie pour des principes, c’est qu’il doit y avoir une transparence, une alternance politique, ne pas jouer avec loi pour un agenda politique. Et, ça je l’ai dit dans tous les pays du monde… », a-t-il ajouté entre autres.