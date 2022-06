Classement FIFA : le Sénégal de nouveau dans le top 20 mondial

La FIFA a publie, ce jeudi son nouveau classement des nations. Le Senegal égale le meilleur classement de son histoire 18e au niveau mondial comme en février dernier. Désormais les lions de la terrenga font partis dans le top 20 mondial derrière des grand nations comme le Brazil, la France et l’Allemagne etc…

A l’issue des deux premiers journées des éliminatoires de la CAN 2023, des matchs amicaux en Afrique et des quatre premiers journées de la Ligue des Nation en Europe, la FIFA a publie son classement des nations actualisé. Plusieurs changement sont signalés dans le top 10 mondial avec un point d’ordre l’Argentine qui fait chuter la France du podium. Changement sur la 3e marche du podium également au niveau Africain. Derrière le Senegal qui égale le meilleur classement de son histoire, et le Maroc, la Tunisie, auteur d’un gros mois de juin avec notamment son sacre à la Kirin cup.

Les Aigles de Carthage doublent le Nigeria et l’Égypte, dépassé par le Cameroun. Plus bas, si l’Algérie, victorieuse de ses trois match, amorce sa remontée (+3 au niveau mondial), en revanche la Rd Congo, battue a deux reprises, chute lourdement (-6 au niveau mondial). Enfin, les Comores, 126e, atteignent le meilleur de leur histoire. En attendant rendez-vous le 25 août pour la prochaine Edition.