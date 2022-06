Accra, nouvelle destination d’Air Sénégal

Air Sénégal poursuit sa dynamique de relance et affermit son programme de vols régionaux au départ de son hub de Dakar. Le pavillon national va relier en vol direct l’aéroport de Dakar-AIBD et l’aéroport international de Kotoka à Accra. La nouvelle ligne démarre officiellement le 02 septembre 2022. A cette date, Air Sénégal sera la seule compagnie aérienne à effectuer des vols directs réguliers entre Dakar et Accra

Les vols aller (HC305) sont programmés lundi, mercredi, vendredi et samedi à 16h00 pour des arrivées prévues à 19h10 à Accra.

Les vols retour (HC306) décolleront à 20h20 pour un atterrissage estimé à 23h30 à Dakar.

Air Sénégal opèrera sur cette route en Airbus A319 d’une capacité de 120 sièges dont 12 places Busines et 108 en Eco. Les passagers pourront en plus, bénéficier du programme de fidélité Téranga, que la compagnie a mis en place.

Compétitifs, les tarifs sont disponibles à la vente et donnent accès à une franchise bagages de 2 pièces de 23 Kg. Le vol offrira des connexions rapides et faciles via Dakar vers les Etats Unis, l’Europe, l’Afrique de l’Ouest et du Nord.

Pour Ibrahima Kane : « Cette nouvelle destination va assurément compléter et densifier notre carte réseau en renforçant notamment le vol vers les USA et surtout en confortant notre volonté de stabilisation et de consolidation des acquis.