La coalition Yewwi Askan Wi exige de l’administration électorale « l’application stricte » de la décision de justice rendue par le tribunal d’instance de Ziguinchor, conformément au Code électoral, et la remise sans délai des modèles de fiches de parrainage au mandataire de Ousmane Sonko.

Dans un communiqué parvenu à pressAfrik, elle appelle tous les démocrates et les candidats à la candidature de l’opposition à « faire bloc » pour récuser ce DGE manifestement partisan et exiger, comme par le passé, l’organisation des prochaines élections par une personnalité neutre consensuelle.

En effet, selon eux, la preuve est ainsi faite de l’incapacité notoire du ministre de l’Intérieur à organiser des élections justes, transparentes et inclusives. En cela, YAW appelle la communauté internationale en général, et les amis du Sénégal en particulier, à « contraindre le régime à mettre un terme à l’arbitraire et l’acharnement contre M. Ousmane Sonko, pour éviter tout risque d’escalade préjudiciable à la paix civile au Sénégal ».

Jeudi, le juge du tribunal d’instance de Ziguinchor a statué sur le recours en annulation de la mesure de radiation de Ousmane Sonko des listes électorales, a jugé celle-ci nulle et de nul effet, et à ordonné les services compétents du ministère de l’intérieur de réintégrer M. Ousmane Sonko dans le fichier général et sur les listes de la commune de Ziguinchor.

Fort de la notification de cette décision de justice et accompagné d’un huissier de justice, son coordonnateur national désigné, par ailleurs député, s’est heurté au refus catégorique d’accès dans les locaux de la DGE, pour recevoir les fiches de parrainage de M. Sonko, conformément à l’ordonnance du juge.

Le mandataire Ayib Daffé a prévu de retourner ce vendredi à la Direction général des élections pour récupérer la fiche de parrainage de son leader, Ousmane Sonko.