“Il faut reconnaître que Macky Sall est grand président” Alioune Tine

Invité du Grand Jury, ce dimanche, Alioune Tine a invité le chef de l’État Macky Sall à embraser une carrière internationale. Il n’a pas manqué de vanter les qualités du président en termes de diplomatie.

« Si on prend les élections législatives et qu’on essaie d’interpréter ce que les Sénégalais ont voulu dire, quand ils ont mis dos à dos les mêmes forces, en réalité, c’est une injonction qui signifie +gouverner ensemble+ », a tout d’abord analysé M. Tine, qui appelle les deux camps à « discuter et à débattre ».

En cela, le défenseur des droits humains a plaidé la formation d’un gouvernement d’union nationale. Et pour la présidentielle de 2024, il a vanté les qualités de Macky à l’international. « Macky est un grand président. Il faut quand même le reconnaître avec tout ce qu’il a fait sur le plan diplomatique et des infrastructures. Il réussit sur l’international avec le Russie, sur le plan régional avec le Burkina Faso, au Tchad et récemment il est allé à Alger. Vraiment sur le plan diplomatique, il n’y a rien à dire « .

« On a besoin de leadership en Afrique. On manque de leadership continental », a ajouté Alioune Tine, convaincu que s’il veut être secrétaire général de l’ONU, il peut l’avoir car les gens lui font confiance.