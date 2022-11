Arrestation de Pape Alé Niang, les raisons connues

Pape Alé Niang a été arrêté et conduit à la Sûreté urbaine de Dakar en début d’après-midi. D’après nos sources, le journaliste est dans le viseur de la justice pour avoir appelé les troupes de l’armée à la révolte, jeté le discrédit sur l’institution militaire et divulgué des documents classés secret-Défense en plus du délit de propagation de fausses nouvelles.

D’ailleurs l’Etat compte saisir le Synpics et le Cored sur son cas, car «l’Etat ne peut accepter que des militants avancent masqués derrière cette profession pour mener des combats personnels ou politiques», nous assure notre source.