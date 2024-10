« Il faut choisir entre être un député ou un mangeur de la CEDEAO » Guy Marius Sagna

Fidèle à son attitude, le député d’influence panafricaniste et souverainiste s’en est pris encore une fois à l’institution d’intégration parlementaire. « Il faut choisir entre être un député de la CEDEAO ou être un mangeur de la CEDEAO ».

Selon lui, le Parlement ne fait qu’organiser des dîners et des excursions au cours des sessions au lieu de s’occuper réellement des préoccupations des peuples de la CEDEAO ».

Il affirme que tant qu’il est à la CEDEAO, il dénoncera ces pratiques auxquelles il n’a jamais pris part. « Si une session du parlement se tient la prochaine fois au Togo, je referai la même chose », a soutenu Guy Marius Sagna. Avant de renchérir, « ils n’ont que 2 choses à faire, soit m’assassiner ou que mon État ne m’envoie pas au parlement ».

Il s’est en outre attaqué au mode de désignation ou de choix des parlementaires. « Partout, où vous allez, ce sont les citoyens qui élisent directement leurs citoyens, mais à la CEDEAO, ce sont les Etats qui envoient », a-t-il précisé.

Pour lui, c’est pourquoi nos pays sont parmi les 35 pays les plus pauvres au monde. « Est-ce que vous savez que les députés voyagent en classe affaires et sont bien nourris à chaque session ? Mais, au lieu de faire en sorte de hisser leurs pays au premier rang, ils ne font qu’entre tenir leurs intérêts et privilèges ».

« Nos États sont riches de phosphates, de ressources naturelles mais pauvres de nos dirigeants », a soutenu le député anti- impérialiste.

Il a également fustigé l’attitude du parlement, qui, selon lui ne s’est pas enquérit de sa situation depuis son agresseur. « C’est aujourd’hui qu’ils ont sorti un communiqué, parce qu’ils ont entendu que je tiens un point de Presse », a-t-il dénoncé à l’endroit du parlement de la CEDEAO.