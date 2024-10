C’est une information de dernières minutes. A en croire des sources judiciaires consultées par Kéwoulo, le patron de D-Médias, Bougane Guèye Dany, a été placé en position de garde à vue dans les locaux de la Division de la Cybercriminalité où il est entendu depuis 12 heures par les enquêteurs.

Des informations obtenues par Kéwoulo, il nous revient que Bougane Guèye Dany a été placé en position de garde à vue. Il a été entendu sur les délits présumés de “diffamation” et de “diffusion de fausses nouvelles.” Même si Ousmane Sonko n’a pas porté plainte, comme l’ont fait savoir son avocat Me Bamba Cissé comme Amadou Ba de Pastef, ce sont les attaques de Bougane Guèye Dany à l’encontre du Premier ministre qui ont valu au patron de D-Média ses démêlés judiciaires.

Kéwoulo a aussi appris que ce ne sont pas moins de 6 avocats -Me Amadou Sall, Me Alioune Badara Fall, Me Djiby Diallo, Me Diakhaté, Me El’hadji Diouf, et Me Doudou Ndoye- qui se sont constitués pour la défense de l’ancien journaliste, jadis florissant homme d’affaire et néo-politicien qui ambitionne de déboulonner le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre de l’exécutif.

Très virulent, ces derniers temps, à l’encontre du Premier-ministre, Ousmane Sonko, qu’il ne rate dans aucune de ses sorties, l’abreuvant parfois d’injures que la morale interdit de reproduire ici, Bougane Guèye Dany a, à mainte fois, déclaré à qui veut l’entendre qu’il n’a “pas peur du régime Sonko-Diomaye” et “rêve d’être emprisonné” sous leur magistère.

“D’ailleurs, un jour mon fils m’a demandé à quoi me servait un sac que je garde toujours à portée de main, je lui ai dit que c’est mon paquetage pour aller en prison.” Aime-t-il répéter à longueur de tribune. Ce soir, avec l’annonce de son arrestation et de sa garde à vue, il semble que son rêve de devenir une icône de la résistance -à la Sonko- risque de se transformer en un interminable cauchemar.