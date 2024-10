Rentrée scolaire 2024/2025 :« On ne peut pas dire que tout est fin prêt » Birane Guèye (SAEMSS)

Le secrétaire générale à la formation professionnelle et technique du Syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire du Sénégal (SAEMSS), Birane Guèye s’est prononcé sur la rentrée scolaire officiellement fixée au 3 octobre pour le personnel enseignant et 7 octobre pour les élèves. selon lui il est « trop tôt de dire que tout est fin prêt ».

« Nous ne pouvons pas dire que tout est fin prêt tant que nous ne sommes pas descendus sur le terrain le jour de la rentrée pour le constater. Je peux vous dire que les autorités ont pris des décisions pour que la reprise puisse se passer dans les meilleures conditions », a déclaré Birane Guèye. Le secrétaire général du SAEMSS de préciser : « Nous, à notre niveau, nous avons quelques inquiétudes. Il faut savoir que nous sortons d’une saison des pluies et nous avons l’habitude de voir qu’il existe des zones inondées et les établissements sont souvent utilisés pour recaser les sinistrés. L’Etat a donné des directives pour que les décisions soient prises. Mais nous avons des informations comme quoi il y a des zones ou le désherbage, le nettoiement reste encore ».