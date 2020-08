Examens Bfem et Cfee : Mamadou Talla dévoile les dispositions

Le ministre de l’Education nationale a fait le point sur les dispositions prises pour la tenue des examens du Bfem et du Cfee. Face à la presse, hier, la tutelle a annoncé que la pandémie a engendré des changements dans l’organisation des évaluations pour éviter la propagation du coronavirus.

« Sur le plan pédagogique et sanitaire, pour le respect strict des mesures barrières et pour répondre aussi aux exigences particulières liées au contexte de la pandémie du coronavirus, un appui supplémentaire en produits divers (masques, gels, thermo flashs) a été également mis à la disposition des inspecteurs d’académies pour le respect du protocole sanitaire. Dans chaque centre examen, il a été mis en place un comité de veille et d’alerte pour la prise en charge d’éventuels cas », a fait savoir Mamadou Talla sur Iradio.

Des innovations ont été apportées à l’organisation de l’examen, précise-t-il. Par ailleurs, le ministre de l’Education est revenu sur les chiffres pour le brevet de fin d’études moyennes prévu le 14 septembre prochain.

« Pour cet examen, 177.434 candidats sont inscrits. Ces effectifs sont répartis dans 1084 centres et 1212 jurys. Une session de remplacement est prévue à partir du 15 octobre 2020 dans un centre unique à Dakar ».

Le ministre a appelé les enseignants, les administrations territoriales, les collectivités locales ainsi que les parents d’élèves à une synergie d’actions pour un bon déroulement des examens.