Vélingara : 1956 candidats sans extrait de naissance au CFEE

L’examen du CFEE 2024 a pris fin sur l’étendue du territoire national. Dans le département de Vélingara, 7.097 candidats étaient inscrits officiellement dont 3317 garçons et 3780 filles. Sur cet effectif total, le département a enregistré 1956 candidats sans extrait de naissance. Un nombre jugé important par les autorités scolaires qui ont toujours multiplié des initiatives pour permettre aux différents élèves de disposer de cette pièce d’état civil dès le cycle fondamental.

Des audiences foraines sont souvent sollicitées dans ce sens. Et malgré les efforts des autorités scolaires et académiques, les parents d’élèves traînent le pied, selon un directeur d’école. Et ce dernier de se féliciter de la décision des hautes autorités de l’Etat de laisser ces élèves passer l’examen, pour ensuite régulariser leur situation à l’état civil.

De l’avis d’un responsable du bureau des examens et concours, les collectivités territoriales doivent œuvrer pour aider les parents à enregistrer très tôt leurs enfants à l’état civil.

Avec la détermination des autorités administratives et de celles de l’école, cet examen s’est tout de même bien déroulé.