Un Euro 2024 raté pour les opérateurs de paris sportifs, dépassés par le…

Après un Euro 2021 et une Coupe du monde 2022 particulièrement lucratifs, le récent championnat d’Europe de football n’a pas tenu ses promesses pour les opérateurs de paris sportifs, confrontés à l’essor du marché illégal.

À l’image des Bleus éliminés en demi-finale de l’Euro au terme d’un parcours peu emballant, les opérateurs de paris sportifs font grise mine. Au lendemain de la finale de la compétition remportée par l’Espagne, l’Association française du jeu en ligne (AFJEL) dresse un premier bilan du mois dernier, forcément marqué par le championnat d’Europe de football. Contrairement aux prévisions, les premières conclusions ne sont pas glorieuses.

Et pour cause, l’Autorité nationale des jeux (ANJ) anticipait un record de mises et le passage de la barre symbolique du milliard d’euros qui avait été approchée lors de la Coupe du monde 2022. Finalement, les chiffres de marché sont inférieurs de 50% à ces estimations tandis que les résultats des opérateurs agréés de paris sportifs en ligne sont en repli de 25% par rapport à ceux du Mondial au Qatar.

Pire, le niveau des mises enregistrées stagne pour la troisième année consécutive. L’année dernière, les opérateurs du périmètre de l’AFJEL avaient été confrontés à une baisse de 5,3% du nombre de joueurs uniques.

Un marché illégal désormais plus fréquenté que le segment légal

Pour expliquer ces résultats en demi-teinte, l’Association française du jeu en ligne met notamment en avant une accentuation du report du marché légal vers le marché illégal.

“Cette évolution, à contrario des tendances européennes et de digitalisation du secteur, confirme le détournement massif des joueurs de l’offre légale vers le marché illégal“, estime-t-elle.

Selon l’association professionnelle, le segment illégal a dépassé le marché légal “pour la première fois depuis sa création en 2010, en atteignant le seuil critique des quatre millions de joueurs en 2023 (contre 3,6 millions de joueurs sur le marché légal)”.

Malgré leur interdiction en France, les sites de casino en ligne ont par exemple proposé une offre de paris sur l’Euro 2024 ces dernières semaines, le tout avec des “cotes très attractives et sans aucune mesure de protection des joueurs” selon le président de l’AFJEL Nicolas Beraud. “Le marché illégal poursuit, désormais, sa très forte expansion par la cannibalisation du secteur des paris sportifs en ligne en détournant les joueurs de l’offre légale, déplore le président de l’AFJEL […] En dépit des actions menées par le Régulateur, le blocage des sites illégaux ne fonctionne toujours pas.”